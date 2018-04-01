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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep’te tedbirsiz yıkım vatandaşların canını tehlikeye atıyor İzle

Gaziantep’te tedbirsiz yıkım vatandaşların canını tehlikeye atıyor İzle

Binanın yıkımı sırasında çekilen görüntüler

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Amatör Kamera İş Makinesi Kamera Amatör Cep Telefonu 


- Gaziantep’te amatör kameraya yansıyan bir binadaki yıkım çalışması görenleri şaşırttı. Gaziantep’te cep telefonu ile çekilen görüntülerde, trafiğin işlek olduğu bir caddede olduğu görülen 4 katlı bir binanın yıkımı esnasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması dikkat çekti. Görüntülerde koca binanın tepesine çıkan iş makinesi tarafından gerçekleştirilen yıkımın oluşabilecek tehlikelere karşı tedbir alınmadığı görüldü.
Başlayan yıkım ile birlikte aşağıya düşen moloz parçaları yürekleri ağza getirdi. (BT-SD-
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