Gaziantep’te tedbirsiz yıkım vatandaşların canını tehlikeye atıyor İzle



- Gaziantep’te amatör kameraya yansıyan bir binadaki yıkım çalışması görenleri şaşırttı. Gaziantep’te cep telefonu ile çekilen görüntülerde, trafiğin işlek olduğu bir caddede olduğu görülen 4 katlı bir binanın yıkımı esnasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması dikkat çekti. Görüntülerde koca binanın tepesine çıkan iş makinesi tarafından gerçekleştirilen yıkımın oluşabilecek tehlikelere karşı tedbir alınmadığı görüldü.

Başlayan yıkım ile birlikte aşağıya düşen moloz parçaları yürekleri ağza getirdi. (BT-SD-

