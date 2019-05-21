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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te 'tarla sürme' faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te 'tarla sürme' faciası: 1 ölü, 1 yaralı

hastaneden detay görüntüler

Hastane İş Makinesi Cenaze Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yaralı vatandaştan görüntüler
-olay yerinden fotoğraflar

( GAZİANTEP ) Gaziantep'te "tarla sürme" faciası: 1 ölü, 1 yaralı - Gaziantep'te tarla süren traktör dereye uçtu, traktörü çekmek için çağrılan vinç devrildi GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarla sürerken bir traktör dereye uçtu. Traktörü çekmek için olay yerine çağrılan iş makinesi devrildi. İki kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi kırsal Çanakçı Mahallesi'nde tarlasını süren Mehmet Güngör (22) idaresindeki 27 C 7768 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası traktörün altında kalan Mehmet Güngör olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Güngör'ün cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktörü bulunduğu yerden çıkarmak için vinç çağrıldı. Olay yerine gelen vincin de kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Veysel Tunç isimli vatandaş vincin altında kaldı. Ağır yaralanan Veysel Tunç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tunç'un, kazada ölen traktör sürücüsünün yakını olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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