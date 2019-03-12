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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te tanzim satış noktalarına yoğun ilgi Haberi

Gaziantep'te tanzim satış noktalarına yoğun ilgi Haberi

- Tanzim satış merkezinden detaylar - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy'un konuşması - Vatandaşlardan Mehmet Topa'ın konuşmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kentin çeşitli bölgelerinde kurulan tanzim satış noktaları yoğun ilgi görüyor.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında 10 gün önce kentin çeşitli bölgelerinde tanzim satış yerleri kurduklarını söyledi.

Buralarda üreticiden tüketiciye doğrudan satış yaptıklarını dile getiren Aksoy, 10 günde bin 400 ton civarında ürün satışı yaptıklarını ifade etti.
Aksoy, tanzim satış noktalarında sebze ve meyvenin yanı sıra kuru bakliyat da satmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Pirinç, nohut ve yeşil mercimeğin de aralarında bulunduğu 10 ürünümüz var. Her şubede günlük 5 - 8 ton arası ürün satılıyor. Önümüzdeki süreçte de hükümetimizin kararları doğrultusunda ilerleyeceğiz. Ürünler piyasanın altında satılıyor. Sayıyı da 12'den 14'e çıkardık ama hala ciddi talep var. Yeni yerleri ihtiyaç duyulan, kalabalık mahallelerde kurmaya çalışacağız. Tanzim satış noktalarını, esnafın rahatsız olmayacağı, manavlardan, bakkallardan uzak yerlere kurmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız 09.00 - 18.00 saatleri arasında alışveriş yapabiliyor. Memnuniyetlerini de 'Açık Kapı' web uygulamamızdan bize ulaşarak bildiriyorlar."Vatandaşlardan Ayşe Eraslan da tanzim satış noktalarından çok memnun olduklarını, uygulamanın devam etmesini istediklerini söyledi.

Marketlerin pahalı olduğunu dile getiren Eraslan, "Allah hükümetimizden, devletimizden razı olsun. Çok zorlanıyorduk. Şimdi burada çok ucuza alıyoruz." dedi.
Tanzim satış noktalarında domates kilogramı 3, biber 6, salatalık 4, patates 2, soğan 2, patlıcan 4,5, elma 3, nohut 5,5, yeşil mercimek 4,75, pirinç ise 6 liradan satılıyor.

Alışveriş Muhabir Alabalık Hükümet Kuru Bakliyat 

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