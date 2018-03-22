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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te şüpheli ölüm

Gaziantep'te şüpheli ölüm



: - - Olay yerinden görüntüler - Cesedin, cenaze aracına konulması - 10 günden bu yana kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki kişi, evinde ölü bulunduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan 45 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ali Murat Kartal'dan haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.Bunun üzerine olay yerine gelen ve yoğun koku üzerine eve gaz maskesiyle girebilen ekipler, Kartal'ın cesedini buldu.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kartal'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Gaz Maskesi Polis Ekipleri 

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