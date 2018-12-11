- Gaziantep'te soba faciası: 1 ölü, 1 yaralı



- Gaziantep'te bir evde tüten sobadan çıkan dumandan zehirlenen bir kişi ölürken, bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Faciada ölen Bedriye Beller'in akrabasının evine misafirliğe gitti ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Battal Mahallesi'nde tek başına yaşayan Fatma Bozan'ın evine akrabası Bedriye Beller ziyaret etti. Gece sobaya kömür atıp uyuyan iki kadından Bedriye Beller, bir daha uyanamadı. Bugün öğle saatlerinde mahalledeki bakkalın şüphelenerek, Bozan'ın kapısını çaldı. Ses alamayınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, girdikleri evde iki kadını hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan ilk müdahalede Bedriye Beller'in öldüğü Fatma Bozan'ın ise halen yaşadığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Fatma Bozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bedriye Beller'in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (SD

