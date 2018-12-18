Gaziantep'te sis etkili oluyor

-kentin farklı noktalarından görüntüler,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan sis etkili olmaya devam ediyor. Kentte günlerdir aralıklarla süren yağmurlu havalar yer yer yoğun sisi de beraberinde getiriyor. Şehir merkezinde sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, sis nedeniyle görüş mesafesi de bazı kesimlerde oldukça düşüyor. Sis kentte hava ve karayolu ulaşımında da aksamalara neden olurken, araç sürücüleri araçlarının sis lambalarını yakarak ilerliyor. Emniyet güçleri ise görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. (SVY-SD-Y)

