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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te sis etkili oldu

Gaziantep'te sis etkili oldu

sis manzaraları

Bild Hava Sıcaklıkları 

-röp.

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep-Nurdağı Karayolu'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, öğle saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Gaziantep'te hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Nurdağı-Gaziantep yolunda ise sis hayatı olumsuz etkiledi. Karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metrenin altına düşerken, sürücüler sis lambalarını ve farklarını yakarak ilerleyebildi. Düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sakçagözü Mahallesi Ağ yokuşunda etkisini daha da arttıran sis, zaman zaman ulaşımda aksaklıklara da neden oldu. Bölgedeki soğuk hava ve sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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