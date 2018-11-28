Gaziantep’te sis 3 gündür etkisini sürdürüyor

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te 3 gündür etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına kadar düşüyor. 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle havayolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metrenin altına düşerken günlük yaşamı ise olumsuz etkiliyor. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Kentte hava sıcaklığı, 12 dereceye kadar düşerken, polis görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Kentte sis nedeniyle uçak seferleri de ertelendi. Gaziantep Havalimanı'na inmek isteyen uçakların ise Adana'ya yönlendirildiği öğrenildi. Öte yandan sisin öğleden sonra dağılması ve uçakların yeniden rutin seferlerine başlaması bekleniyor.

