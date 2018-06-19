Gaziantep'te sinek ve haşereye karşı 120 kişilik ilaçlama ekibi Haberi

-İlaçlama çalışmaları



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- Yaz mevsimi ile birlikte artan sinek ve haşerat ile mücadele amacıyla Gaziantep'te 120 kişiden oluşan ilaçlama ekibi kuruldu. Daha önceden belirlenen üreme yerlerini ilaçlayan ekipler, gelen ihbarlar üzerine ise fosseptik, gübrelik, su birikintisi, çöp konteyneri ve organik atıklarda da çalışma yürütüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kent sınırları içinde tüm mahalle ve ilçe merkezlerinde çalışma yürütülmesi amacıyla 44 araç ve 120 personelden oluşan ilaçlama ekibi kuruldu. Oluşturulan ekipler, cadde ve sokakları dolaşarak daha önceden belirlenen sinek ve haşere üreme yerlerini tek tek ilaçlıyor. Gece gündüz çalışan ekipler, gelen ihbarları da değerlendirerek, çalışmaları yürütüyor. Ekipler, sivrisinek, karasinek gibi haşerenin yanı sıra fare, kene, üvez gibi önceden tespit edilmiş yada ihbar edilen fosseptik, gübrelik, su birikintisi, çöp kontenyerleri, organik atık alanları, park ve bahçelerde ilaçlama yapıyor. Haftada iki kez ilaçlama yapılıyor Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Aksoy, her hafta haşerelerin üreme noktalarını gece ve gündüz olmak üzere iki kez ilaçladıklarını söyledi.



İlaçlama çalışmalarını muhtarların bilgisi dahilinde yaptıklarını, ilaçlama birimine gelen şikayet ve talepleri 24 saat içinde müdahale ettiklerini aktaran Aksoy, genel anlamda sivrisinek, karasinek ve üvez gibi haşerelere karşı ilaçlamanın yapıldığını belirtti.

Saha otomasyon sistemi ile haşerelerin tüm üreme noktalarını tespit edip fotoğraflarını çektiklerini belirten Aksoy, bu veriler ile anlık risk haritası oluşturduklarını söyledi.



Halk sağlığını ön planda tutarak hareket ettiklerini anlatan Abdullah Aksoy, “Vektör mücadelemiz genellikle karasinek, sivrisinek, fare, kene gibi hastalık taşıyan canlılara karşı yapılmaktadır. Bu bağlamda üreme alanları olarak tespit edilen fosseptik, gübrelik, su birikintisi, çöp konteyneri ve organik tüm atıklar gibi alanlar rutin olarak ilaçlanıyor” bilgisini verdi. Vatandaşlardan gelen üvez şikayetlerini daha çok dikkate alarak çalışmaları sürdürdüklerini belirten Aksoy, "Üveze dönük çalışmalarımız gece yarısından sonra saat 01.00 ile 05.00 arasında tüm cadde ve sokaklar ile park ve yeşil alanlara yapılıyor” dedi.

Aksoy, vatandaşların ilaçlama ile ilgili talep ve şikayetlerinde 329 00 05 numaralı telefon hattına veya ALO 153’e bildirebileceklerini sözlerine ekledi. (SD-Y)

