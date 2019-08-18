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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı Haberi

Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerin gelişi - Kavgada hasar gören araçlar - Yaralananların yakını Mehmet Çetin'in açıklamaları - İki komşu arasındaki kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'teki iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil İlçesi Büyükpınar Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışan bazı kişiler evden getirdikleri av tüfeğiyle ateş etmeye başladı.
Bu sırada yaralanan D.M.Ç, S.Ç, B.Ç. ve E.Ç, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.Olaylar sırasında 2 aracın hasar gördüğü kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı.

Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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