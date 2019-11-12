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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 yaralı

Gaziantep’te silahlı kavga: 1 yaralı

olay yeri

Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Alabalık Ameliyat 

-kan izleri
-kalabalıktan görüntü
-Polis ekipleri
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayla alakası olmayan bir kişi av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen grup üyeleri arasında tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavga çıktı. Bu sırada yaşanan kovalamacada kavgayla alakası olmayan 27 yaşındaki Murat D., kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Murat D., çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Murat D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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