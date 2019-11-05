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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te silah tüccarlarına operasyon: 3 gözaltı Haberi

Gaziantep'te silah tüccarlarına operasyon: 3 gözaltı Haberi

yapılan operasyon

Polis Akalan Polis Ekipleri 

-aramalar
-bulunan silahlar
-ele geçirilen malzemeler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te polis ekipleri, silah tüccarlarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 adet tabanca ele geçirildi. Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından silah tüccarlarına yönelik planlı yürütülen çalışma kapsamında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etmek, Nakletmek ve Satmak" suçları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda 8 tabanca ve silah üretim ve tamirinde kullandığı belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi Yakalanan 3 kişi hakkında 6136 SKM kapsamında “Silah Ticareti Yapmak” suçundan adli işlemlere başlandı. (SD-
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