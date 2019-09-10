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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Emniyet müdürlüğü

Adli Kontrol Kaçak Silah Kaçakçılığı Avcılık Irak 

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te 8 ayrı adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma’ suçlarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Gaziantep ve Kilis’teki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 54 fişek ve 8 şarjör ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.K., A.T., H.K., H.D., H.K. ve M.A.K. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla 2’si de savcılıkça serbest bırakıldı. (MFT-
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