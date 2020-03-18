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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te seri gasp çetesi çökertildi

Gaziantep’te seri gasp çetesi çökertildi

Emniyet kamerası

Faili Meçhul Akalan Kamera Gasp Çetesi 

-Gasp anları
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te vatandaşın korkulu rüyası seri gaspçı çetesi bir aylık takibin ardından ansızın yapılan operasyonla çökertildi. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde Ünaldı ve Tekstilkent mahallerinde aynı yöntemlerle meydana gelen faili meçhul yağma olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda akşam işten çıkarak evine giden mağdurlara bıçak ve tabanca gösterip, darp ederek yağma eden 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Gasp olaylarına karışan 3 şüpheli, bir aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin gasp anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. (MFT-SD-
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