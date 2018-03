Gaziantep'te Şehrim 2023 toplantısı

-genel detaylar



( GAZİANTEP ) -- AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:- “Her şehrin 2023 vizyonunun olması gerekiyor” GAZİANTEP



- AK Parti Gaziantep İl Teşkilatının ev sahipliğinde düzenlenen Şehrim 2023 projesi toplantında konuşan AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Her Şehrin 2023 vizyonunun olması gerektiğini söyledi.



AK Parti Gaziantep İl teşkilatı tarafından düzenlenen Şehrim 2023 projesi toplantısına, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci, Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu sivil toplum kuruluşları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci, bu projeye büyük önem verdiklerini belirterek, “Genel Merkezimizin Çevre, Şehir ve Kültür başkanlığı tarafından düzenlenen Şehrim 2023 projesi çok önemli bir projedir. İnşallah burada sizlerinde yardımıyla nasıl bir Gaziantep istiyoruz, hep birlikte el ele gönül gönüle vererek değerlendireceğiz. Şehrim 2023 projesi Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Ankara’dan start aldı. Şehrim 2023 projesi otobüslerimizden bir tanesi Gaziantep'te bir hafta kaldı. Burada anketlerimizi dolduruyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şehrimizin aidiyet duygusu burada başlıyor” dedi.

Her şehrin 2023 vizyonu olması gerektiğinin altını çizen Karaaslan, "Benim şehrim diyenlerin sesine kulak vermek için 'Şehrim 2023' projesi kapsamında buradayız. Şehirlerimize başka bir perspektiften bakıyoruz. Halkın ne söylediğini, projelerini, hedeflerini taleplerini, eleştirilerini, şehriyle ilgili hayallerini anlamak için buradayız. Son 15 yılda çok yol kat ettik. Birçok eksiği olan şehirler vardı. Sokakları, yolları olmayan, kanalizasyonların aktığı, çöp dağlarının olduğu şehirler. Gazeteler hava kirliliğine karşı maske dağıtırdı. Çok şükür şuan engelsiz, herkes için yaşanabilir, çevre dostu şehirler var. Bütün bu kazanımların üzerine yeni şeyler söylememiz lazım. İşte bunun için burada sizlerleyiz. 2023 şehir otobüsümüz halkla buluşmak için burada. Biz de şehri temsil eden milletvekilleriyle bir araya geldik. Bugün de projemizin üçüncü etabını gerçekleştiriyoruz. Öğrenci, engelli, sanayici her kesimden inanlar burada onların gözünden Gaziantep'i dinleyeceğiz. Şehir kimliğini konuşacağız. Çevre kültüründen bahsedeceğiz. Akıllı teknolojiyi kullanarak şehri uygulamaları projelerimizden bahsedeceğiz. Gaziantep destan yazan, Anadolu'ya ışık tutmuş bir şehir. Tüm Gaziantepliler'i dinleyerek yol haritası oluşturacağız" diye konuştu.

