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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te sağanak yağmur yollarda su birikintilerine neden oldu

Gaziantep’te sağanak yağmur yollarda su birikintilerine neden oldu

yağmurdan detaylar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan 

-yollarda oluşan su birikintilerinden detay
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ile sağanaktan korunmaya çalıştı. Yağmurdan yayaların yanı sıra sürücüler de olumsuz etkilendi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.
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