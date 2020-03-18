Gaziantep'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
Görüntü Dökümü: - Yıkılan istinat duvarı - Yıkılan ağaçlar - Kayan topprk yığını - Park halindeki bir otomobil hasar gördüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, istinat duvarının sağanak nedeniyle çökmesi sonucu bir otomobil hasar gördü.Kentte akşam saatlerinde başlayan ve geç saatlerde etkisi arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Şiddeti sağanak nedeniyle GATEM Şekerciler ve Kuruyemişçiler Sitesinin istinat duvarının bir bölümü çöktü, ağaçlar devrildi.Park halindeki bir otomobilin hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı.Sabah saatlerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra enkazı kaldırmaya başladı.
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