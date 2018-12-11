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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te sağanak

Gaziantep'te sağanak

- - Su birikintisinden geçen araçlar - Vatandaşlardan görüntüler - Kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.Kavşaklarda görev alan trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale ederek, sürücülere uyarılarda bulundu. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptıkları öğrenildi.Yağışların kent genelinde gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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