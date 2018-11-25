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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep’te restoranda silahlı kavga:1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te restoranda silahlı kavga:1 ölü, 1 yaralı

Cenazenin adli tıpa getirilişi

Adli Tıp Cenaze Çatışma Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-Adli tıptan detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada restoranın ortaklarından 1 kişi hayatını kaybederken, diğer ortağı ağır yaralandı. Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar mevkiinde bir restoranda meydana geldi. Restoranın ortaklarından H.Y ve C.A henüz bilinmeyen bir nedenle restorana gelen şahıslar ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinde çatışma yaşandı. 26 yaşındaki H.Y olay yerinde hayatını kaybederken, ortağı olan 35 yaşındaki C.A’ nın ise Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. H.Y’nin cenazesi ise, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Öte yandan polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
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