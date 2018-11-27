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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te restoran sahibinin öldüğü kavganın şüphelileri yakalandı Haberi

Gaziantep’te restoran sahibinin öldüğü kavganın şüphelileri yakalandı Haberi

zanlıların polis otosundan indirilmeleri

Polis Adli Tıp Silahlı Kavga Akalan Trol 

-adliyeye getirilmeleri
-detay görüntüler
--arşiv-
-Cenazenin adli tıpa getirilişi
-Adli tıptan detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir restoranda geçtiğimiz günlerde çıkan 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlıları M.Ç ile E.P emniyet güçlerinin operasyonu ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar mevkiinde bir restoranda meydana gelen ve restoran sahiplerinden birinin hayatını kaybetmesine neden olan kavganın zanlıları yakalandı. Olay günü restorana gelerek restoran sahipleri H.Y. ve C.A. tartışan, H.Y isimli şahsın ölümüne neden olduktan sonra kaçan M.Ç ile E.P polisin başarılı operasyonu ile yakayı ele verdi. Yakalandıktan sonra sağlık kontrolleri yapılan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
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