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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te polisi bile şaşırtan hırsızlık kamerada

Gaziantep'te polisi bile şaşırtan hırsızlık kamerada

Güvenlik kamerası

Ziynet Eşyası Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-kadınların art arda apartmandan çıkmaları
-gözcü erkek şahsın resmi
-kadınların apartmana girerken çekilen fotoları
-levye ile açılan kapılardan fotolar

( GAZİANTEP )- 4 kişilik şebekeden erkek olan gözcülük yaptı 3 kadın ise levye ile kapıları açıp hırsızlık yaptı- Polis güvenlik kamerasına yakalanan şebekenin peşine düştü GAZİANTEP

- Gaziantep'te polisi bile şaşırtan hırsızlık olayında, erkek olan şahıs gözcülük yaparken, 3 kadın ise levye ile kapıları açıp, hırsızlık yaptı. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızların peşine düştü. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki 2 ayrı dairenin kapısını levyelerle kırılarak, içerisinde bulunan toplam 50 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalındı. Polis de şaşırdı Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, evlerde inceleme yaptı. Çevre apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çevre apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gözcülük yapan bir erkek şahıs tespit ederken hırsızlığın olduğu dakikalarda ise 3 kadının art arda apartmana girdiklerini ve kısa bir süre sonra aynı apartmandan çıktığını belirledi. Kadınların apartmana girerken ve çıkarken üçünün de eşkalinin belirlenmemesi amacıyla önüne baktıkları ve zaman zaman ise elleri ile yüzünü kapattıklarını fark eden ekipler, şahısların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Geniş çaplı araştırma başlatan polis, her yerde kayıplara karışan 4 kişilik şebeke üyelerini arıyor
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