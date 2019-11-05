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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonun çarpışması - GAZİANTEP Video

Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonun çarpışması - GAZİANTEP Video

- Yeni Mahalle Camisi'ne getirilen 2 kuzenin tabutundan görüntüler - İmamın cemaate hitabı - Cenaze namazının kılınması - Tabutların sırasıyla cenaze aracına omuzlarda taşınması Gaziantep 'te otomobille hafriyat kamyonunun çarpışmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu ölen 2 kuzen, yan yana toprağa verildi.
İslahiye - Kilis kara yolunun Yolbaşı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Metin Kara (45) ile kuzeni Ahmet Yılmaz'ın (53) cenazeleri hastane morgundan alınarak Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, Kara ve Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Üniversitesi İslahiye Kampüsündeki mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuzenlerin cenazeleri, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.Olayda yaralanan Hatice Yılmaz'ın tedavisininse Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği bildirildi.

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