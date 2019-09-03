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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te otomobil üzüm bağına girdi: 1 yaralı İzle

Gaziantep’te otomobil üzüm bağına girdi: 1 yaralı İzle

Yaralının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Üzüm Bağı 

-Kaza yapan otomobil

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde virajı alamayarak üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, İslahiye-Hassa karayolunun 15. Kilometresindeki Altınüzüm Mahallesi üzümlü kavşağında meydana geldi. O.Ö. (20) idaresindeki 16 JAP 17 plakalı otomobil virajı alamayarak yol kenarındaki üzüm bağına girdi. Kazada, araç sürücüsü O.Ö. (20) yaralanırken araçta bulunan M.S. (20) ve B.A. (19) yara almadan kurtuldu. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile çekildi.
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