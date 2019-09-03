Gaziantep’te otomobil üzüm bağına girdi: 1 yaralı İzle

-Kaza yapan otomobil



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde virajı alamayarak üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, İslahiye-Hassa karayolunun 15. Kilometresindeki Altınüzüm Mahallesi üzümlü kavşağında meydana geldi. O.Ö. (20) idaresindeki 16 JAP 17 plakalı otomobil virajı alamayarak yol kenarındaki üzüm bağına girdi. Kazada, araç sürücüsü O.Ö. (20) yaralanırken araçta bulunan M.S. (20) ve B.A. (19) yara almadan kurtuldu. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile çekildi.

