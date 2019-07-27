Gaziantep'te orman yangını

- Şehir merkezinden ve yol boyundan gözüken orman yangını - Yangına müdahale eden yangın helikopterli ve yanan ağaçlar - Helikopterin su taşıması, yangın alanı ve yükselen dumanlar - İtfaiye araçları - Kilis Orman İşletme Müdür yardımcısı Adem Özdemir'le röportaj - jandarma ve orman iletme ekipleri ile itfaiye ile yanan ormanlık alan - İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.Ağalarobası Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Kilis Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye itfaiye Amirliği ekipleri, 5 ilk müdahale aracı, 23 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti.Askerler ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, Hatay'ın Dörtyol ilçesi ve Kahramanmaraş'tan gelen 5 yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı Adem Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında yaklaşık 20 hektarlık ağaçlandırma bölgesindeki çamların zarar gördüğünü söyledi.
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