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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını

- Ekiplerin yangına müdahalesi - Bölgeye gelen itfaiye araçları - Yangında hasar gören alandan detaylar - Dülükbaba Tabiat Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Dülükbaba Tabiat Parkı'ndaki televizyon ve GSM vericilerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 11 arazöz, 46 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. 20 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, kontrol altına alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirten Yılmaz, "Yangını haber alır almaz 11 araç ve 46 personeli ivedilikle bölgeye gönderdik. Yangın çalılık alanda başladığı için fazla çam ağacımız zarar görmedi. Tabii bunun yanında belediyeye ait iş makinelerimiz itfaiye araçlarının rahat soğutma çalışması yapabilmesi için ağaçlara zarar vermeden ormanın içinde alternatif yollar açıyor. Herhangi bir can ve ciddi mal kaybımız yoktur. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Televizyon Çam Ağacı Muhabir Ormanlı Yangına Müdahale 

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