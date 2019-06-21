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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını

yangından görüntü

Orman Yangını Trol 

-alevlerden görüntü
-detaylar

( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP

- Gaziantep'teki Dülükbaba Ormanları'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba ormanlarının vericilerin bulunduğu üst kesiminde saat 14:00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının henüz nedeninin belirlenemediği öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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