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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te orman yangın Haberi

Gaziantep'te orman yangın Haberi

- Yangın söndürme çalışmalarından detay - Gaziantep Dülükbaba Orman'ında öğle saatlerinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Dülükbaba Orman'ında öğle saatlerinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 13.10 sıralarında başladığını söyledi.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini anlatan Toprak,"Belediye, Organize Sanayi, Orman Müdürlüğü ve Şehitkamil itfaiye ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 50 araç 200 personelin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. 30 bin metrekare hasar görmüş. Tamamı yanmamış. Hepimize geçmiş olsun. Büyük kazadan kurtulduk." dedi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz da yangının bir buçuk saatte söndürüldüğünü belirterek, anız yangını olduğunu söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının ormana sıçradığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:"Anız yangını olması kuvvetle muhtemel. Havada biraz rüzgarlı olduğu için aşağıdaki evlerden başlıyor ormana doğru geliyor. Buradan bir kere daha söylüyoruz. Anız yangınına dikkat edelim. Bu dönem orman yangınlarının en çok olduğu zamanlar. Havalar ısındı. Atıklarımızı dikkatli bir şekilde kontrol edelim. Hepimize geçmiş olsun."Helikopterlerin de destek verdiği soğutma çalışmaları deva ediyor.

Orman Yangınları Ormana Geçmiş Olsun Anız Yangını Trol 

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