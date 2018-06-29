Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te orman yangın (3) - GAZİANTEP

Gaziantep'te orman yangın (3) - GAZİANTEP

- Gaziantep 'te orman yangın - Yangını söndürme çalışmalarından detaylar - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak'ın konuşması - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz'ın konuşması Gaziantep 'te orman yangını - Yaklaşık 200 personelin çalışması ve helikopter desteğiyle söndürülen yangında 30 dönümlük alan zarar gördüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti.Organize Sanayi, Orman Müdürlüğü ve Şehitkamil itfaiyesinden yaklaşık 200 personelin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. 50 aracın kullanıldığı yangın söndürme çalışmalarında ekiplere helikopterler de destek verdi.Yangında 30 dönümlük alanda zarar oluştuğu öğrenildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin olay yerine zaman kaybetmeden intikal ettiğini belirterek, "30 bin metrekare hasar görmüş, tamamı yanmamış. Hepimize geçmiş olsun. Büyük kazadan kurtulduk." dedi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz da yangının 1,5 saatte söndürüldüğünü ifade ederek, bölgedeki bazı ağaçlarda hasar oluştuğunu söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının ormana sıçradığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:"Anız yangını olması kuvvetle muhtemel. Hava da biraz rüzgarlı olduğu için aşağıdaki evlerden başlıyor, ormana doğru geliyor. Buradan bir kere daha söylüyoruz. Anız yangınına dikkat edelim. Bu dönem orman yangınlarının en çok olduğu zamanlar. Havalar ısındı. Atıklarımızı dikkatli bir şekilde kontrol edelim. Hepimize geçmiş olsun."

Orman Yangınları Ormana Geçmiş Olsun Orman Yangını Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı