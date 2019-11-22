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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep’te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü Haberi

Gaziantep’te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü Haberi

tesisin dış görüntüsü,

İlk Müdahale Adli Tıp Oksijen Tüpü Oksijen Sağlık Ekipleri 

-tesis bahçesindeki ekiplerden ve vatandaşlardan görüntüler,
-genel ve detay görüntüler,
-adli tıp detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te oksijen dolum tesisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye olay, Şehitkamil ilçesi 2.Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi ve tıbbı oksijen dolumu yapan bir tesiste meydana geldi. İddiaya göre oksijen tüpü dolumu yapılırken henüz bilinmeyen nedenden patlama oldu. Patlamada sonucu o esnada tesiste işçi olarak çalışan Vedat Öksüz (51) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Öksüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Vedat Öksüz’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
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