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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Gaziantep'te öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

- Kaza yerinden detaylarGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 8'i öğrenci 10 kişi yaralandı.Mikail Türkçü yönetimindeki 27 ACH 294 plakalı özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi'nde şarampole devrildi.Minibüsteki 8'i zihinsel engeli öğrenci 10 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Rehabilitasyon Hastane Öğrenci Servisi Rehabilitasyon Merkezi 

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