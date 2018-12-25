Gaziantep'te mobil restoran... Dükkanını motosikletinde taşıyor Haberi

-CEp telefonu ile sipariş alması

-Sipariş aldığı yerde dürüm servisi

-Vatandaş röportajı

-Musa hançerli röportajı



( GAZİANTEP - ÖZEL)- Rızkını motoru ile arayan Musa Hançerli, motosikleti ile siparişten siparişe koşturuyor GAZİANTEP



- Gaziantep’te iş yerini motosiklete sığdıran 33 yaşındaki Musa Hançerli, motosikleti ile birlikte siparişten siparişe koşturuyor. Motorize dürümcü, aracının arkasında bulunan ve “Nohutçu Musa” yazan tezgahı ile tepside hazırladığı nohut dürümleri, telefonla sipariş veren müşterilere yetiştiriyor. Cep telefonu ile gelen siparişlerini belirtilen adrese motosikleti ile geçen Musa Hançerli, burada motoru park ederek arkasındaki nohut tenceresinin bulunduğu tezgahını açıyor. Tepsi üzerine açtığı dürümlere nohutu ekleyen Hançerli, hızlı bir şekilde biber ve domatesleri de dürümün üstüne doğruyor. Yanındaki tuz ve biberini de katan dürümcü, dakikalar bir dakika gibi kısa süre içerisinde siparişi hazırlayarak, tezgahı ayağına kadar götürdüğü müşterisine teslim ediyor. Evli ve 3 çocuk babası Hançerli, 3.5 TL'den sattığı nohut dürüm ile ailesinin geçimini sağladığını ifade etti.

Daha önce de tatlı satan bir iş yerinin olduğunu belirten Hançerli, bu iş yerini ise ekonomik sebeplerden kapatmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Nohut dürümü Gaziantep halkının vazgeçilmezidir. Müşterilerimiz bizden memnunlar. Beni cep telefonumdan arayıp çağırıyorlar. Bende gelip kaç dürüm isterler ise yapıp veriyorum. Fiyatlarımızda uygun 3.5 TL’ ye satıyorum. Daha önce dükkanım vardı ekonomik sebeplerden dolayı kapattım. Şu anda da rızkımı böyle kovalıyorum. Nohutu farklı bölgelerden alıyorum. 2 saat kadar pişmesi sürüyor. Sonrasında satıyorum” dedi.

Altındaki aracın motosiklet olması nedeniyle trafikte de oyalanmadığını belirterek, siparişleri hızlı bir şekilde teslim edebildiğini de kaydetti.

Müşterileri de memnun Yaklaşık bir yıldır motorize olarak dürüm satan Musa Hançerli'ye alıştıklarını belirten müşterileri de, acıktıkları anda "Nohutçu Musa'nın akıllarına geldiğini ifade etti.

Müşteriler, siparişlerini hem hızlı hem taze ve hem de sıcak sıcak alabildiklerini söyleyerek, Nohutçu Musa'dan memnuniyetini dile getirdi. (AKG-

