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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor Haberi

Gaziantep'te kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor Haberi

Kurban pazarlarından detaylar

Alışveriş Kalaba Alabalık Hayvan 

-vatandaşların kurbanlarını götürmeleri
-kurban pazarlığı yapan vatandaşlar
-kurbanların araçlara taşınması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Gaziantep'teki hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Kurbanlık almayan vatandaşlar kurban pazarlarına akın ederken, kurban almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasındaki sıkı pazarlık dikkat çekiyor. Yoğunluğun yaşandığı Gaziantep'teki hayvan pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken, pazar yerinde ve çevresinde yoğun araç trafiği yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalıklaşmaya başlayan pazarlarda kurban almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasındaki sıkı pazarlık sonucu ise ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Pazara gelen vatandaşlar son gün olması nedeniyle uygun fiyata kurbanlık almayı hedeflerken, besiciler ise ellerindeki kurbanlıkları bitirmeye çalışıyor. Aşırı sıcaklar vatandaşları ve kurbanlıkları olumsuz etkiliyor Gaziantep'teki aşırı sıcaklar kurban alışverişini de olumsuz etkilerken pazardaki vatandaşlar ve kurbanlıklar zor anlar yaşıyor. Kentte sıcaklık nedeniyle kurban pazarlarındaki yoğunluğun havanın serinlediği akşam saatlerine doğru had safhaya ulaşması bekleniyor.
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