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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te kontağını kırıp çalıştırdıkları motosikleti böyle çaldılar İzle

Gaziantep’te kontağını kırıp çalıştırdıkları motosikleti böyle çaldılar İzle

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Benzin 

-Apartmanın görüntüsü
-İbrahim Serin ile röp.
-Detay görüntüler

( GAZİANTEP - ÖZEL)-Motosiklet hırsızlığı kamerada GAZİANTEP

- Gaziantep’te apartmanın içinde bulunan motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi’nde dün sabah erken saatlerde meydana geldi. Yüzleri belli olmayan 2 kişi, Kahvelipınar Toki sitelerindeki apartmana girerek motosikleti çalıştırmaya çalıştı. 10 dakika boyunca 27 N 9195 plakalı motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosikletin gidon kilidini kırıp, düz kontak yaptı. Diğer şüphelinin de apartmandaki başka bir motosikletten benzin çaldığı iddia edildi. Motosikleti çalıştıran şüpheli, motosiklete binerek apartmandan çıktı. Hırsızlık anı da apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok geçirdiğini söyleyen İbrahim Serin, hırsızlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Motosikletimi yeni almıştım. Hırsızlar sabaha karşı gelerek motosikletimi çalmışlar. Karakola gidip şikayette bulundum. Motosikletimin biran önce bulunmasını istiyorum. Çocuklarımı bindirip gezdiriyordum. Motosikletimi çalanlar Allah’ından bulsunlar” dedi.
Polisin olayla ilgili başlattı inceleme sürüyor.
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