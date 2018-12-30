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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te kar yağışı gündüz de sürdü

Gaziantep'te kar yağışı gündüz de sürdü

kar yağışı ve yürüyen vatandaşlar

Polis Aracı Hafta Sonu Çekim Cep Telefonu Kar Yağışı 

-cep telefonu ile öz çekim yapan bir vatandaş
-üstünde kar bulunan polis aracı
-Türk bayrağı
-kaleden ve kentten detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te gece yarısından sonra başlayan kar yağışı gündüz de sürdü. Kimileri karda fotoğraf çekilmenin keyfini çıkarırken yetkililer ise kar ve buzlanmaya karşı uyardı. Kent merkezinde gece yarısından sonra başlayan kar yağışı bugün de devam etti. Soğuk havanın de etkili olduğu kentte kar yağışı öğleye doğru ise şiddetini arttırdı. Beyaza bürünen kentte kimileri ise kar yağışı esnasında cep telefonları ile öz çekim yaparak, yağışın keyfini sürdü. Karlı bir sabaha uyanan vatandaşlardan bazıları ise hafta sonuna rağmen kar yağışı altında yürümenin keyfini sürdü. Yetkililer ise gün boyu devam etmesi beklenen yağış ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.
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