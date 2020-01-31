Gaziantep'te kar yağışı başladı



- Gaziantep'te öğleden sonra kar yağışı başladı.

Kısa süren kar yağışı çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Gaziantep'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde de etkili oldu. Yağan kar kar yağışı çocukları sevindirirken, yolda olan sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süren kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor. (SD-



loading...