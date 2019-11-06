Gaziantep'te kapkaç olayları güvenlik kameralarına yansıdı Haberi



- Gaziantep'te meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olaylarında maratonları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kapkaç olayı anında kimi zaman mağdurlar kimi zaman ise şüpheliler koşucuları aratmayan performans sergiledi. Gaziantep'te dolandırıcı, yankesici ve kapkaç olaylarının failleri, güvenlik kameralarından kaçamıyor. Kentte bir ayda meydana gelen 56 faili meçhul dolandırıcı, yankesicilik ve kapkaç olayını çözen ekipler, güvenlik kameraları yardımıyla olayların failleri olduklarını belirlediği 58 kişiyi gözaltına aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'te 01 Ekim-31 Ekim 2019 tarihleri arasında meydana gelen 56 faili meçhul, dolandırıcılık, yankesicilik ve kapkaç olaylarının ardından yürüttüğü çalışmalarda olaylara karışan 58 kişinin kimliğini tespit etti. Önce bölgedeki güvenlik kameralarından şahısların eşgalini ardından da kimliğini tespit eden ekipler, 58 kişiyi düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 33'ü tutuklanırken, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maraton koşucularını aratmadılar Kapkaç ve yankesicilik anlarını kaydeden güvenlik kameralarında o anlarda yaşananlar ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Gerçekleşen kapkaç olaylarında bazen mağdurlar, bazen de şüpheliler ise maraton koşucularını aratmayan performans sergiledi. Hedefin genelde telefon ve cüzdan olan zanlılarının zaman zaman motosiklet zaman zaman ise yayan olarak kapkaç eylemini gerçekleştirdiği görüldü.

Yaşanan olaylardan birinde mağdur bir kadın, bir süre zanlının peşinden koştuğu görülürken bisikletli gencin ise bisikleti ile kaçan motosikletli kapkaçcıyı takip etmesi dikkat çekti.



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