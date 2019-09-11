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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te 'kapkaç' anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te 'kapkaç' anı güvenlik kamerasında

Gaziantep 'te "kapkaç" anı güvenlik kamerasında - Zanlıların adliyeye çıkarılması - İki zanlının kapkaç anı görüntüleri Gaziantep 'te "kapkaç" anı güvenlik kamerasında - Kentte farklı tarihlerde 6 kişinin cep telefonlarını "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Cep telefonlarının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te farklı tarihlerde 6 kişinin cep telefonlarını "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 6 kişinin cep telefonlarının motosikletli 2 kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, şüphelilerin A.A. ve Ş.M.A. olduğunu belirledi.Adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntüde, motosikletle giden iki şüphelinin, yol kenarında bekleyen iki kadının cep telefonunu alma anı yer alıyor.

Kapkaç Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

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