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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te kamyon otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te kamyon otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

adli tıp detay

İlk Müdahale Adli Tıp Trafik Kazası Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 

-jandarma aracı detay

( GAZİANTEP ) - Kazada iki kız kardeş hayatını kaybetti GAZİANTEP

- Gaziantep'te kavşakta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kız kardeş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Kilis karayolu Oğuzeli Kavşağı'nda Mustafa O.'nun kullandığı 27 SE 220 plakalı kamyon, Elif T. yönetimindeki 07 MLU 76 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi gören 14 yaşındaki Melike ile 12 yaşındaki kardeşi Dilay Ataman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kız kardeşin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazeler, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.
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