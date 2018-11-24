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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te kaçırdığı kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şahıs 21 gün sonra yakalandı

Gaziantep'te kaçırdığı kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şahıs 21 gün sonra yakalandı

Zanlının hastaneye çıkarılması

Televizyon Doğum Günü Sağlık Raporu Pompalı Tüfek Cinayet 

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( GAZİANTEP ) - Adliyeye sevk edilen Uğur D: - "Seviyorum abla, sevmek suç değil" - "Ben sevdiğim için kaçırdım" - "Sevilay'ın babasının öldürülmesiyle ilgili benim hiçbir ilgim yok" GAZİANTEP

- Gaziantep'te küçük yaştaki kızı doğum gününde kaçıran ve babasını ise tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Uğur D, polis tarafından yakalandı. 21 gün sonra yakalanan Uğur D, "Seviyorum abla, sevmek suç değil. Ben sevdiğim için kaçırdım. Sevilay'ın babasının öldürülmesiyle ilgili benim hiçbir ilgim yok" dedi.
Gaziantep'te 15 yaşına giren S.G'yi doğum gününde kaçıran ve kızını almak için gelen baba Ercan G.'yi çıkan arbedede öldürdüğü iddia edilen Uğur D, olaydan 21 gün sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri tarafın yapılan operasyonla gözaltına alınan Uğur D, sorgusunun ardından sağlık raporu için hastaneye, ardından Gaziantep Adliyesine götürüldü. Gazetecilerin sorularına cevap veren Uğur D. hakkındaki cinayet iddiasını kabul etmedi. S.G'yi sevdiği için kaçırdığını belirten Uğur D, "Seviyorum abla, sevmek suç değil. Sevdiğim için kaçırdım. Yaşı küçüktü. Birbirimizi seviyorduk biz abla. Ben aşkım için kaçırdım. Sevilay'ın babasının öldürülmesi ile ilgili hiçbir ilgim yok. Yalnızca sevdim ben. Tehdit mesajları yalan, ben öyle bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı. Öte yandan Uğur D'ye kaçan S.G isimli küçük yaştaki kızın ise ailesini istememesi nedeniyle Kahramanmaraş'taki Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildiği öğrenildi. Olay Gaziantep'te 15 yaşındaki kızı S.G.'nin kaçırıldığı haberini alan baba Ercan G. (35), Nurdağı ilçesinde yaşayan U.D'nin Gaziantep kent merkezindeki Güneş Mahallesi'nde bulunan yakınlarının evinin önüne gitti. Ercan G. burada evden çıkan şahıslar tarafından darp edildi. Ercan G. ise yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş etti. Ercan G.'nin elindeki pompalı tüfeği alan şahıslardan biri ateş ederek, Ercan G.'yi ağır yaraladı. Gaziantep Ünivresitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Ercan G. hastanede hayatını kaybetti. Aile ise özel bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı'nın programına başvurmuş, programda anne Alcan Gezer'in iddiaları üzerine ise kayıp olan Uğur D'nin yakalanması için çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.
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