Gaziantep’te hastanede yangın : 2 ölü İzle

-Hastaneden detay



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te sabaha karşı 04.00 sıralarında özel bir hastanede meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Olay Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı özel bir hastanede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oluşan yangından hastane içerisinde yoğun duman nedeniyle etkilenen 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybederken, Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD Gaziantep İl Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tahliye edilerek, 112 Acil Servis Ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili ise adli ve idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi. (AKG-SD-

