Gaziantep'te gözyaşları sel oldu... Annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi Haberi

-2 kardeşin tabutları,

-cenaze namazı,

-tabutların götürülmesi, defin edilmesi, baba Cuma K'nin tabutlara sarılması, öpmesi, koklaması, "Mustafa Sakın ayşe'yi arada dövme" demesi, defin, detaylar

-arşiv görüntüler



( GAZİANTEP )- Acılı baba çocuklarının tabutuna sarılıp, "Mustafa,sakın Ayşe'yi orada dövme" diye feryat etti GAZİANTEP



- Gaziantep'te cinnet getiren annenin defalarca kez bıçaklayarak öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi. Cenazede çocukların tabutuna sarılan acılı baba, ""Mustafa, sakın Ayşe'yi orada dövme" diye feryat etti. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘nde meydana gelen olayda, kayınvalidesi Emine K. ile tartışan Özlem K. iki çocuğunu defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını yitirmişti. Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba Cuma K, 5 yaşındaki oğlu Mustafa ve 3 yaşındaki kızı Ayşe'nin cenazelerini teslim aldı. Cenaze aracı ile Cerityeniyapan Mahallesi'ne getirilen küçük kardeşler, burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben mahalle mezarlığında yan yana kazılan mezarlara defnedildi. dua ve gözyaşları ile uğurlanan cenaze törenine katılan acılı baba Cuma K ise, sık sık çocuklarının tabutuna sarılıp öptü. Çocuklarını son kez koklayan acılı baba, "Mustafa, sakın Ayşe'yi orada dövme" diye feryat etti. Göz yaşlarını tutamaya baba Cuma K, Ayşe'nin cenazesini kucağına alarak, kendi elleriyle mezara koydu. Öte yandan kaldırıldığı hastanede tedavisi süren anne Özlem K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (SD-

