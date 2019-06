Gaziantep'te gerçeğini aratmayan boğulma tatbikatı

-kurtarma anı,

-araçların acil müdahale için çıkması,

-Cafer Yılmaz röp,

-genel detaylar,



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep'te yaz döneminde artan sıcak havalar nedeniyle artan boğulma vakalarına karşı tatbikat yapıldı. Alleben göletinde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Güneydoğu'da artan sıcaklıklar ve serinlemek amacıyla nehir, baraj, göl, gölet ve kanallara girerek serinlemek isteyenlerin sık sık karşılaştığı boğulma vakalarına karşı,Gaziantep'te itfaiye ekipleri alarma geçti. Gaziantep büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi başkanlığına bağlı olan ve balık adamlar olarak da bilinen su altı kurtarma ekipleri, boğulma vakalarına müdahale konusunda tatbikat yaptı. Senaryo gereği Alleben göletinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarını alan alan ekipler, kısa sürede olay yerine hareket ederek, şahsı aramaya başladı.

Ekipler, kısa sürede şahsı bularak kurtarma çalışması başlattı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekiplerin başarılı çalışması ile şahıs sudan çıkarıldı. Yaz aylarının kavurucu etkisi vatandaşların su kıyılarına yönlendiğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cafer Yılmaz, bölgede boğulma vakalarına anında müdahale ve kurtarma için emiqyenih refleksini ölçen bir tatbikat yaptıklarını kaydetti.

İtfaiyenin yangın ve kazalarda olduğu gibi boğulma gibi vakalarda da insanların can ve mal güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak şehrimizde olabilecek olan tüm olaylara karşı tüm ekip ve ekipman olarak hazır olmaya çalışıyoruz. Oluşabilecek her türlü alandaki sıkıntılara ulaşmaya ve vatandaşların can, mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de bizim su altı ekiplerimizdir. Malum yaz aylarıyla birlikte kontrolsüz su kullanımları, barajlara, göletlere, akarsulara serinlemek için giren vatandaşların sayısı artıyor. Bu nedenle çıkan sorunlara biz de ekibimizle birlikte çok hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda hem cankurtaran hem de su altı arama kurtarma ekibimiz var. Cankurtaran ekiplerimiz genellikle piknik alanlarında oluşabilecek sıkıntılara karşı tedbir alıyorlar. Daha büyük olaylara da tam donanımlı bir şekilde su altı ekiplerimiz müdahale ediyor" dedi.

Son derece modern ve donanımlı ekipler Cafer Yılmaz, cankurtaran ve su altı kurtarma ekiplerinin son derece donanımlı olduğunu belirterek, yaşanan boğulma vakalarında su altında arama ve görüntülemede yardımcı olan son derece teknolojik cihazın da yardımıyla çalışma yaptıklarını kaydetti.

İnsan hayatını önemsediklerini anlatan Daire Başkanı Yılmaz, "Cankurtaran ve su altı arama ekiplerimiz tam donamlıdır. Sık sık yaptığımız tatbikatlarla en iyi şekilde eğittiğimiz ekiplerimiz de teknoloji anlamında da son derece modern cihaz ve techizatlarla donattı. Ekiplerimize tam donanımlıdır. Hatta çalışmalarımızda Türkiye'de örneği çok az bulunan bir aracımızdan da destek alıyoruz. Bu aracımız su altı arama ve görüntüleme imkanı sağlıyor" diye konuştu.

Yılmaz vatandaşları da özellikle kontrolsüz sulara serinlemek için girmemeleri uyarısında bulundu. (SVY-SD-