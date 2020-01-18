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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te gasp yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep’te gasp yapan 2 kişi tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Harekete Geç 


- Gaziantep’te bir kişiyi gasp eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’nde bir ikamette gasp olayının gerçekleşmesi üzerine harekete geçti. Polis, ikamette bir kişinin bıçak çekip, ağzını bantlayarak ziynet eşyalarını gasp eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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