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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te fıstık işiçilerini taşıyan kamyon devrildi: 17 yaralı

Gaziantep'te fıstık işiçilerini taşıyan kamyon devrildi: 17 yaralı

olay yerinden görüntüler, detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

İlk Müdahale Hastane Tarım Mevsimlik İşçi Trol 


- Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi. Kazada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep- Nizip karayolu Tokdemir köyü ile Kabasakız köyleri arasındaki Kızılyokuş mevkisinde Ramazan A idaresindeki 63 LK 831 plakalı kamyon virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü, kamyonda ve kasasında bulunan toplam 17 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kamyondaki şahısların fıstık toplamaya giden mevsimlik işçiler olduğu belirtildi. Kaza nediyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol, kamyon çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra ulaşıma açıldı. (SVY-SD-
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