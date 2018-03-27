Gaziantep'te FETÖ operasyonu:14



- Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürütüldü. Yapılan soruşturma kapsamında terör örgütüne finans sağlayan ve KHK ile kapatılan vakıf yöneticisi 10 şüpheli ile örgütün şifreli haberleşme programı “Bylock” kullandığı tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.T, M.E.Ö, C.Y, A.H.K, N.F.S, Y.B, F.G, A.D, A.O, K.Ş.Y, S.D, G.Y, A.İ ve Y.C isimli 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli şahıs ise adli kontrol kaydı ile serbest bırakıldı.

