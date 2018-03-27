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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te FETÖ operasyonu:14

Gaziantep'te FETÖ operasyonu:14

Şahısların emniyetten çıkış görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Irak Trol 


- Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürütüldü. Yapılan soruşturma kapsamında terör örgütüne finans sağlayan ve KHK ile kapatılan vakıf yöneticisi 10 şüpheli ile örgütün şifreli haberleşme programı “Bylock” kullandığı tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.T, M.E.Ö, C.Y, A.H.K, N.F.S, Y.B, F.G, A.D, A.O, K.Ş.Y, S.D, G.Y, A.İ ve Y.C isimli 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli şahıs ise adli kontrol kaydı ile serbest bırakıldı.
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