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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te etkili sis İzle

Gaziantep'te etkili sis İzle

- Gaziantep 'te uçak seferleri iptalGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor.Kentte sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Gaziantep 'te geceden itibaren, özellikle yüksek bölgelerde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.Hava sıcaklığının 6 dereceyi gösterdiği kentte yer yer yağmur da etkisini gösteriyor. Trafik ekipleri kavşaklarda görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Uçak Seferleri Yağışlı Hava 

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