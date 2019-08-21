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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

- - Olay yerinde bulunan polis ekipleri - Savcının olay yerine gelmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Cenaze aracının gelmesiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir erkeğe ait ceset bulundu.Merkez Şahinbey ilçesi Burç Ormanı yakınlarında bulunan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresine (GASKİ) ait su deposunun güvenlik görevlisi yerde hareketsiz yatan birisini gördü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çalılıklar arasındaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Olay yeri incelemesinin ardından 50 - 55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polis ekipleri, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Polis Güvenlik Görevlisi Polis Ekipleri 

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