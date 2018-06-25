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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te engelli motosikletinde tehlikeli yolculuk Haberi

Gaziantep'te engelli motosikletinde tehlikeli yolculuk Haberi

yolda ilerleyen engelli aracın görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Engelli Motosikleti Tehlikeli Yolculuk 


- Gaziantep'te engelli motosikletinde 2'si çocuk 4 kişinin yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Gaziantep Sani Konukoğlu Bulvarı Adliye yönünden şehir merkezine doğru hareket eden sepetli bir engelli motosikletine hiçbir güvenlik tedbiri almadan binen dört kişi dikkat çekti. Önde motosikleti kullanan engelli bir adam ve arkada biri kadın, ikisi çocuk 3 kişinin olduğu engelli aracı trafiğin yoğun olduğu caddede ilerlerken çocuklar araçta sabit durmakta güçlük yaşadı. Uzun süre trafikte bu şekilde ilerleyen engelli motosikleti daha sonra gözlerden kayboldu.
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