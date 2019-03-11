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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te duygulandıran İstiklal Marşı klibi

Gaziantep'te duygulandıran İstiklal Marşı klibi

3 yaşındaki çocuğun istiklal Marşı'nı okuması,

( GAZİANTEP )- 3 yaşındaki çocuğun İstiklal Marşı'nı okuduğu klipte 103 yaşındaki Kürt kadın Türk bayrağını öpüyor GAZİANTEP

Öğretmen İlköğretim Okulu Öğrenciler Hanlı İstiklal 


- Gaziantep'te ilköğretim okulu öğretmen ve öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabülü ve Mehmet Ersoy'u anma günü nedeniyle hazırladıkları İstiklal Marşı klibinde duygulandıran sahneler yer aldı. 3 yaşındaki çocuğun İstiklal Marşı okuduğu klipte 103 yaşındaki Kürt kadın Türk bayrağını öpüyor. Gaziantep'in Elmacık ve Tokaçlı ilköğretim okulu müdürleri olan Özgür Karahanlı ve Serap Kılınç Karahanlı, okul öğretmen ve öğrencileri ile birlikte 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle klip hazırladı. Çiftin 3 yaşındaki kızları Sare Karahanlı'nın ezbere okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan klipte 5 yaşından 103 yaşına kadar farklı yaşlardaki insanlar yer aldı. Çocuklar istiklal marşının ilk mısrasını okurken diğer gruplardaki insanlar ise İstiklal Marşı'nı tanımlayarak, önemini vurguladı. Klibin sonunda ise 103 yaşındaki Elif Aslan ise, Kürtçe "Bayrağıma devletime kurban olayım" diyerek Türk bayrağını öpüyor. Hazırlanan klibin ilk kez ilçedeki 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabülü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlama etkinliklerinde gösterime gireceği belirtildi.
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