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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

drone destekli asayiş uygulamasından genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Trol 


- Gaziantep'te, drone destekli şüpheli şahıs ve araçlara yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 90 araç ve 150 şahıs kontrol edilirken ruhsatsız 1 adet tüfek ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz ve İHA Büro Amirliği ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasına yönelik drone destekli uygulama yapıldı. Kentin çeşitli noktalarında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan drone destekli uygulamalarda 90 araç ve 150 şahıs kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda ruhsatsız 1 adet tüfek ile 1 adet tabanca da ele geçirildi. (SVY-LO-Y)
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